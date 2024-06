Plus Schmißberg Neuer Audiowanderweg in Schmißberg eröffnet: Apfelbäume als Zeichen für Demokratie i Entlang der Schmißberger Obstbaumallee wurden drei Korbiniansapfelbäume gepflanzt – als Erinnerung an die Schrecken der NS-Zeit und als deutliches Zeichen für Demokratie. Foto: Jana Grauer In Schmißberg wurden drei besondere Apfelbäume gepflanzt. Sie erinnern an die Schrecken der NS-Zeit und sind ein Zeichen für die Demokratie. Mehr Informationen dazu liefert die Station acht des Schmißberger Audiowanderweges, der am Sonntag eröffnet wurde. Lesezeit: 3 Minuten

Hören, was in Schmißberg vor Hunderten von Jahren passierte. Das ist in der Gemeinde jetzt auf dem Audiowanderweg „Schmißberger Geschichte/n” möglich. Und so funktioniert es: Entlang des rund fünf Kilometer langen Wanderweges befinden sich 14 Stationen. Dabei handelt es sich um Infotafeln mit einem QR-Code. Der Wanderer kann diesen Code einscannen ...