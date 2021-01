Birkenfeld

Die Neugestaltung des Tennenplatzes am Schulzentrum „Am Berg“ in Birkenfeld ist seit Jahren ein gemeinsames Anliegen von Stadt und Verbandsgemeinde Birkenfeld sowie des Nationalparklandkreises als Schulträger. Auch der SC Birkenfeld hat als einer der wichtigsten Nutzer der Sportstätte in der Vergangenheit vergeblich versucht, die Umwandlung in einen Kunstrasenplatz zu bewerkstelligen.