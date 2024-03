Plus Idar-Oberstein Neue Wohnungen in Idar-Oberstein geplant: Hohl-Kaserne wird wiederbelebt Von Vera Müller i Das Areal der ehemaligen Hohl-Kaserne in Idar-Oberstein wird revitalisiert. Ein privater Investor möchte einen Wohnpark entstehen lassen. Foto: Hosser Lesezeit: 2 Minuten 20 Jahre Leerstand sollen ein Ende finden. Auf dem Gelände der Hohl-Kaserne sind Wohnungen sowie Gastronomie geplant. Der Stadtrat beschließt den nächsten Schritt zur Umsetzung des Großprojekts.

Der Idar-Obersteiner Stadtrat ist froh, dass das Projekt Hohl-Kaserne Fahrt aufnimmt: Als nächster formeller Verfahrensschritt steht die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung an, was in der jüngsten Sitzung einstimmig abgesegnet wurde. 29 neue Wohnungen für Idar-Oberstein Ein mehr als 20 Jahre andauernder großflächiger Leerstand in Oberstein soll möglichst bald der Vergangenheit angehören: Geschäftsführer Jörg ...