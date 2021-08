Vorerst ist es nur ein großes Schild, das am Ortseingang der L 170 in Höhe des Hoppstädter Sportplatzes aufgestellt wurde, doch in naher Zukunft werden noch weitere gleich gestaltete Tafeln an anderen Stellen folgen: Die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach heißt ihre Besucher auf eine neue Art und Weise willkommen. Explizit werden die auswärtigen Gäste nun durch die Aufschrift auf dem Schild darauf hingewiesen, dass sie in eine „Hochschulgemeinde“ gelangen.