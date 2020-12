Idar-Oberstein

Der Idar-Obersteiner Stadtwerkausschuss beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Neubau und die Ausschreibung einer Wasserleitung von rund 550 Metern Länge in der Weierbacher Straße von Höhe Zufahrt Bein bis zum Ortseingang Weierbach. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres durchgeführt werden und etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf diesem Streckenabschnitt kommen.