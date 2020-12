Allenbach

Die ersten Gäste wurden dieser Tage im Waldgasthaus „Am Schwarzenbruch“ in Hüttgeswasen bewirtet. Am Wochenende beziehen auch die ersten Urlauber die neu renovierten Zimmer im Hotelbereich, wo kaum noch etwas an die bewegte Vergangenheit als Erotik- und Pärchenhotels erinnert. Weil sie diesem Gewerbe mit dem Corona-Lockdown kaum noch große Zukunftschancen zugestand, hat die Familie Freiberg, die das frühere traditionsreiche Landhotel Gethmann vor 16 Jahren übernommen und einer neuen Nutzung zugeführt hatte, schon im März umgesattelt. Seither wird renoviert und am neuen Image gefeilt.