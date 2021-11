Neue Touren- und Erlebniskarte unterstützt Fahrradtouristen

Monatelang wurde geplant und zusammengestellt, jetzt liegt die neue Rad- und Erlebniskarte der Naheland-Touristik vor: Eine topografische Übersicht von der Quelle der Nahe auf Nohfeldener Gemarkung bis zur Mündung in Bingen, gefüllt mit einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen, auf der auch die Routen von 30 Radstrecken eingearbeitet sind, von Sarreguemines in Frankreich (dort fängt der Glan-Blies-Radweg an) bis zur Hiwwelroute, die von Bingen nach Worms führt. Die bisher separat geführte Radkarte und die Erlebniskarte wurden damit in ein gemeinsames Produkt gepackt – analog zur Naheland-Wanderkarte.