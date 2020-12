Birkenfeld

Wenn die beabsichtigte Schönheitsoperation des Birkenfelder Talweiherplatzes in der aufwendigsten Variante vorgenommen wird und auch der Vorplatz des möglichen Hotelstandorts neu angelegt wird, könnte das eine Investition in einer Gesamthöhe von bis zu 4,8 Millionen Euro erfordern. Diese aktualisierte Kostenschätzung, die die Mehrwertsteuer und Honorarkosten enthält, hat Ricardo Patings vom Freiburger Büro Faktorgruen dem Stadtrat in dessen jüngster Sitzung vorgestellt.