Plus Idar-Oberstein

Neue Ratsmitglieder in Idar-Oberstein: Geschwisterpaar und bekannte Gesichter

i Bärbel Voigt-Stöcker (CDU) ist seit vielen Jahren in der Frauen-Union aktiv. Foto: Hosser

Alles neu im Stadtrat Idar-Oberstein, der am Mittwoch, 3. Juli, zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt? Nein, aber einige personelle Veränderungen und Neulinge gibt es. Die NZ stellt die Akteure vor. Auch ein Geschwisterpaar in unterschiedlichen Parteien ist am Start. Und dieses Mal sind zwei neue Ratsmitglieder dabei, die auch in anderen Funktionen in Stadt und Region bekannt sind.