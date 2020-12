Idar-Oberstein

Peter Gerber, Vorsitzender des Tennisclubs (TC) 1895 Idar-Oberstein, hat schon konkret vor Augen, wie es auf dem Vereinsgelände neben der Flugplatzstraße in Richtung Göttschied künftig aussehen könnte: Es wird gecampt, Wohnmobilbesitzer entspannen, bei schlechtem Wetter geht es in die Halle – zum Tennisspielen, zum Toben und Klettern vielleicht. In wenigen Minuten ist man im Bereich der Vollmersbachtraße und findet dort alles, was einen Campingurlaub angenehm macht: Getränke, Lebensmittel, Spielzeug, Bücher … Und Gerbers Idee nimmt Formen an.