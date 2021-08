Eine Reihe von Modernisierungs- und Sanierungszuschüssen im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ für private Projekte an insgesamt fünf Gebäuden in der Achtstraße, der Saarstraße, der Straße „Am Weiherdamm“ und der Straße „Am Kirchplatz haben der städtische Haupt- und Finanz- sowie der Bau- und Umweltausschuss in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Unter anderem geht es um Immobilien, in denen früher ein Schuhgeschäft und ein Möbelhaus untergebracht waren.