Rimsberg

Nachdem im April 2020 der Ausbau der Landesstraße 172 in der Ortsdurchfahrt Nohen abgeschlossen wurde, rücken auf dieser Strecke in einigen Wochen nur circa drei Kilometer weiter erneut Bagger und Baumaschinen an. Dann wird in Rimsberg die Hauptstraße auf einer Länge von circa 630 Metern auf Vordermann gebracht, was inklusive der Kanalarbeiten im Untergrund zusammengerechnet fast 2 Millionen Euro kostet.