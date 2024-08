Plus Rötsweiler-Nockenthal Neue Ortschefin in Rötsweiler-Nockenthal: Angelina Huber setzt auf generationsübergreifende Gemeinschaft Von Niels Heudtlaß i Angelina Huber ist die neue Ortsbürgermeisterin von Rötsweiler-Nockenthal. Am 9. Juli trat die 32-Jährige ihr Amt an. Mit der NZ sprach sie über Ideen und Herausforderungen. Foto: Niels Heudtlaß Bei der Kommunalwahl wurde Angelina Huber zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt. Was die 32-Jährige für die Ortsgemeinde erreichen will und welche Herausforderungen sie für das Dorf sieht. Lesezeit: 2 Minuten

Die Bürger der Ortsgemeinde Rötsweiler-Nockenthal sind überzeugt von ihrer neuen Ortsbürgermeisterin. Das hat die Kommunalwahl am 9. Juni gezeigt. Angelina Huber trat ohne Gegenkandidaten an und erreichte 75,4 Prozent Zustimmung. „Aus dem Stand so ein Ergebnis zu erzielen und das als Zugezogene, hat mich sehr berührt“, sagt sie. „Da sind ...