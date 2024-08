Neue Operationsmethode zur Behandlung von Vorhofflimmern: Klinikum Idar-Oberstein setzt Meilenstein

Das Klinikum Idar-Oberstein hat als erste Klinik in Rheinland-Pfaz eine neue Operationsmethode zur Behandlung von Vorhofflimmern durchgeführt. Das teilt die Klinik in einer Pressemitteilung mit.

Es handelt sich hierbei um „Field Ablation“ (PFA) beziehungsweise eine Verödung mittels Elektroporation zur Behandlung von Vorhofflimmern. Chefarzt Natig Gassanov und Oberarzt Mirza Mutallimov führten den Eingriff durch.

Diese neue Technologie stelle eine vielversprechende Alternative zu traditionellen Ablationsmethoden dar und biete zahlreiche Vorteile für die Patienten. „Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen in Deutschland. Für viele Patienten stehen heute verschiedene thermische Verödungsmöglichkeiten mit Hitze oder Kälte zur Verfügung.

Die Pulsed Field Ablation arbeitet dagegen mit ultraschnellen elektrischen Feldern, die gezielt abnorme Herzmuskelzellen zerstören, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu schädigen“, erläutert Chefarzt Gassanov. Die neue Methode sei schneller, präziser und sicherer und soll zu weniger Nebenwirkungen und Komplikationen im Vergleich zu herkömmlichen Ablationsverfahren führen. „Die PFA ist ein bedeutender Fortschritt in der Behandlung von Vorhofflimmern.

Diese hochmoderne Technologie, die bislang nur in wenigen Kliniken in Deutschland verfügbar ist, steht nun auch den Patienten unserer Region zur Verfügung“, sagt der Chefarzt der Kardiologie. „Die ersten Eingriffe verliefen erfolgreich und ohne Komplikationen. Mit dieser innovativen Methode setzen wir einen neuen Standard in der Behandlung von Vorhofflimmern“, ergänzt er stolz.

Stolz auf die Erfolge der jüngsten Vergangenheit

Nicht nur interessant anzusehen, sondern auch effektiv: Blumen (Flower) und Körbe (Basket) heißen die zwei Hauptformen, in die man die Elektrode an das zu behandelnde Feld verformen kann. So können gezielt im Herzen unterschiedliche Strukturen sehr punktuell und schonend therapiert werden. Die Eingriffe wurden in der Biplanen Angiografieanlage durchgeführt, die mit hervorragender Bildqualität aufwarte und damit ebenso zum Erfolg der Prozedur beitrage. Mit der Einführung der Pulsed Field Ablation gehe das Klinikum einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft, indem modernste Technologien zum Wohle der Patienten eingesetzt werden.

„Wir haben in letzter Zeit in der medizinischen Versorgung viel erreicht und dürfen auch mit Stolz auf die jüngsten Meilensteine blicken. Zuerst die Biplane-Angiografieanlage, die OP-Robotik und nun auch die erste PFA in Rheinland-Pfalz. Das sind Medizintechniken auf höchstem Niveau – es zeigt auch den Menschen und den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, welche hervorragenden Therapiemöglichkeiten wir hier haben. Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten, die sich bei uns sehr gut behandelt und aufgehoben gefühlt haben“, resümiert der Ärztliche Direktor Ulrich Frey über die Entwicklungen. red