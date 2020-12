Neue Gesichter im VG-Rat – Nachrücker in Gremium berufen

VG Herrstein-Rhaunen/Niederwörresbach

Der Sozialdemokrat Sascha Fritz aus Sulzbach, Heidi Schappert (CDU) aus Mittelreidenbach und die Liberale Michaela Herrmann aus Kirschweiler sind die neuen Gesichter im VG-Rat Herrstein-Rhaunen. Nachdem in der Junisitzung des Rates Alfred Reicherts (CDU) aus Langweiler, Michael Hippeli (SPD) aus Fischbach und Otmar Glöckner (FDP) aus Wickenrodt zu VG-Beigeordneten gewählt worden sind und ihr bisheriges Ratsmandat niedergelegt hatten, wurden nun die drei Nachrücker in den Rat berufen. Allerdings war wegen der aktuellen Corona-Lage lediglich Sascha Fritz in der jüngsten Ratssitzung im Niederwörresbacher Sportzentrum anwesend, um von Bürgermeister Uwe Weber per Ellenbogencheck verpflichtet zu werden.