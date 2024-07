Plus Birkenfeld

Neue Gesichter an der Spitze der Stadt Birkenfeld: Hans-Peter Lampel vereidigt drei neue Beigeordnete

i Die scheidende Erste Beigeordnete Christine Tholey-Martens (von links) mit der neuen Stadtspitze Birkenfelds: Beigeordneter Horst Schill (SPD), Erster Beigeordneter Tobias Kowalski (CDU), Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD) sowie Beigeordneter Wolfgang Thomas (Freie Wähler) Foto: Sascha Saueressig

Harmonisch und routiniert verlief die erste Sitzung des neuen Birkenfelder Stadtrats. Die Erste Beigeordnete Christine Tholey-Martens (CDU), die in den vergangenen acht Monaten die Amtsgeschäfte für den zum Landrat aufgerückten Miroslaw Kowalski geführt hatte, leitete in die konstituierende Sitzung ein und verpflichtete Hans-Peter Lampel (SPD), der sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni gegen sie durchgesetzt hatte.