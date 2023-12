Plus Idar-Oberstein Neue Förderschule in Idar-Oberstein: Sozial-emotionale Entwicklung ist Schwerpunkt Schüler, die besondere Förderung benötigen, müssen im Kreis Birkenfeld lange Fahrtwege auf sich nehmen oder verbleiben in ihren Regelklassen. Eine Situation, die für alle Seiten nicht optimal ist. Das soll sich nun ändern.

Die neue Förderschule mit dem Schwerpunkt „sozial-emotionale Entwicklung“ (SE-Schule) ist startklar. Zum Schuljahr 2024/25 will die Stiftung Kreuznacher Diakone eine Zweigschule der Bodelschwingh-Schule in Idar-Oberstein einrichten. Förderschulbildungsgang in Idar-Oberstein SE-Förderschulen sind stark nachgefragt, gleichzeitig aber nicht weit verbreitet in Rheinland-Pfalz. „Kinder aus belasteten Familiensystemen haben oft ein großes Päckchen zu tragen. Häufig ...