Knapp eineinhalb Jahre nach dem Wegzug des Pfarrerehepaars Köhler ist zumindest die seitdem vakante Stelle in Bezirk eins der evangelischen Kirchengemeinde Birkenfeld nun wieder besetzt. Die neue Pfarrerin Jennifer Buchner wird am Samstag, 9. April, ab 18 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich in ihr Amt eingeführt.