Neue Erkenntnisse nach Leichenfund: 32-jähriger Idar-Obersteiner soll junge Mutter getötet haben

Nach der Bergung des Leichnams einer jungen Frau, die ein Zeuge am Samstagvormittag in einem Abhang in Idar-Oberstein hängend entdeckt hatte, steht fest, dass sie einem Tötungsdelikt erlegen ist. Die Polizei nahm einen tatverdächtigen Mann aus Idar-Oberstein fest. Foto: Hosser