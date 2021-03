29 Parkplätze gibt es auf dem Gelände der IGS in Herrstein, doch das reicht nicht, weil viele Lehrer von Rhaunen nach Herrstein oder in umgekehrter Richtung pendeln müssen. Deshalb sei man auf den Gedanken gekommen, weitere Parkplätze auf dem Schulgelände auf dem Weg zum Friedhof anzulegen, berichtete der Leiter des Fachbereichs Bauliche Infrastruktur in der VG-Verwaltung, Stefan Schupp, in der Sitzung des Bau-, Energie- und Umweltausschuss der VG.