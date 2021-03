Neue Anlaufstellen für Schnelltests: Insgesamt vier Stationen im Kreis stehen vor Eröffnung

Schon seit einiger Zeit prüft die Kreisverwaltung die Einrichtung von Corona-Schnelltestzentren im Landkreis Birkenfeld. Die Messe Idar-Oberstein (wo schon das Impfzentrum und das Lagezentrum des Gesundheitsamts in der Pandemiezeit untergekommen sind) und diverse derzeit ungenutzte Sport- und Veranstaltungshallen waren im Gespräch. Die Feuerwehren wurden angefragt. Dann – nach vielen Gesprächen mit Ärzten und Hilfsorganisationen – entsann man sich, dass das Deutsche Rote Kreuz in der Schönlautenbach in Oberstein bereits ein solches Testzentrum betreibt.