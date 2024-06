Plus Berschweiler bei Kirn

Neue Ära beginnt: Hoffest auf dem Schwalbenhof zum Abschluss

Von Günter Weinsheimer

i Eine besondere Attraktion des Hoffestes waren die festlich geschmückten Kühe. Foto: Günter Weinsheimer

Nach fünfjähriger Pause fand nun wieder ein Hoffest am Schwalbenhof in Berschweiler statt. Es hatte dieses Mal eine besondere Bewandtnis, da eine neue Ära am Schwalbenhof beginnt. Hofgründer Clemens Dorn und seine Frau Lisa Rivert übergeben nach 45 Jahren die Bewirtschaftung in neue Hände. Es haben sich neun junge Menschen eingefunden, die den Schwalbenhof ab dem 1. Juli in einem Pachtverhältnis vom Verein Schwalbenhof als Eigentümer übernehmen.