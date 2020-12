Leitzweiler

Sanieren oder neu bauen? Mit der Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses befasste sich der Gemeinderat Leitzweiler in seiner jüngsten Sitzung. Die Einrichtung in der Ortsmitte ist in die Jahre gekommen und hat auch konzeptionell einige Makel. Außerdem wurde für die Dorferneuerung eine Prioritätenliste erstellt, die sich an den Interessen der Bürger orientiert. Erste Maßnahmen sollen bald umgesetzt werden, informiert Ortsbürgermeister Andreas Werle.