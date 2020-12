Neuanfang beim Regionalentwicklungsverein: Erste Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Uwe Weber

Kreis Birkenfeld

Neubeginn beim Regionalentwicklungsverein Hunsrück-Hochwald: Der neue Vorsitzende Uwe Weber (Herrstein) hat mit seinen Mitgliedern bei einer ersten gemeinsamen Sitzung in Baumholder neue Projekte definiert und alte, ins Stocken geratene Ideen neu belebt. Man sei sich einig, dass man künftig effizienter zusammenarbeiten müsse und Doppelstrukturen vermieden werden sollen. Zudem wurden grundlegende Dinge diskutiert: „Für was sind wir überhaupt zuständig und für was nicht?“ Für die konzeptionelle Weiterentwicklung des Vereins bedeute dies: „Zurück auf null“, so Uwe Weber im NZ-Gespräch. Gleichzeitig müsse man aber auch einen „Strich ziehen unter das, was passiert ist“. Durch vereinsinterne Querelen sei in den vergangenen Monaten viel Zeit verloren worden, sagt Weber – etwa beim Thema Bikeregion.