Naturpilgerweg in Rhaunen eröffnet: Feier am Lingenbachweiher Von Günter Weinsheimer Der neue Naturpilgerweg in Rhauen ist eingebunden in die Wanderwelt Hunsrück im Hochwald sowie in den Nationalpark. Die Einweihung des Naturpilgerwegs mit dem 50. Geburtstag des Angelsportvereins Idarwald Rhaunen zu verknüpfen, war eine gute Idee. An zwei Tagen wurde am Lingenbachweiher zünftig gefeiert.

Heiko Theobald aus Rhaunen, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer, bot an beiden Tagen eine Wanderung auf dem 1,6 Kilometer langen Naturpilgerweg an, an dem sich insgesamt 70 Personen beteiligten. Ziel war die Geburtstagsfeier am Lingenbachweiher. Nicht nur Anekdoten gab Theobald dabei zum Besten, er warf auch einen Blick in die längst ...