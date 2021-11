Plus

Auf alten Karawanenwegen durch die Sahara, an die Südspitze Amerikas zu den wilden Pumas Patagoniens, zu den Kaiserpinguinen im ewigen Eis der Antarktis, entlang der Goldgräberrouten im Norden Kanadas, im alten T1-Bulli einmal quer durch Europa von Istanbul zum Nordkap – all dies und noch mehr kann der Besucher auf den 18. Naturfototagen Hunsrück vom 19. bis zum 21. November in der Messe Idar-Oberstein erleben.