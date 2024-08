Plus Idar-Oberstein

Naturbad Idar-Oberstein: Leider keine heißen Tage in Serie

i Es liegt idyllisch und naturnah, das wasser ist chlorfrei: Und dennoch bleiben die Besucherzahlen unter den Erwartungen zurück. Dieses mal spielt auch das Wetter nicht wirklich mit – anders als hier auf dem Foto. Foto: Hosser

Das Wetter spielte in den ersten Monaten der Saison so ganz und gar nicht mit, und das schlägt sich auch in den Besucherzahlen im idyllisch gelegenen Naturbad in Tiefenstein nieder. Das Bad öffnete am Pfingstmontag, 20. Mai. Heiße Tage in Serie blieben erst einmal aus.