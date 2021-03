Nationalparkregion ist mit dabei im Klub der schönsten Wanderziele

Die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald ist rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison einer Freizeitaktivität, die in Zeiten von Corona sogar noch einen weiteren Schub bekommen hat, in eine illustre Runde aufgenommen worden. Sie gehört ab 2021 wie beispielsweise das Surselva im Schweizer Kanton Graubünden, das Hohe Venn in Ostbelgien oder die Nationalparkregion Hohe Tauern in Österreich zu den insgesamt zehn Destinationen der europaweiten Marketingkooperation „Best of Wandern“ (BoW), zu der sich Wanderregionen, Ausrüstungshersteller, Reiseveranstalter und Onlineversandhändler zusammengeschlossen haben. Eine besondere Rolle spielt dabei der Fünf-Sterne-Campingplatz Harfenmühle bei Mörschied.