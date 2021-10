Dass die Technik im Hunsrückhaus am Erbeskopf dringend überarbeitet werden muss, zeigte sich ausgerechnet beim Jahresbericht des Nationalparkamtes. Dazu wollte dessen Leiter Harald Egidi bei der Sitzung der Nationalparkversammlung entsprechende Folien an die Leinwand werfen – was scheiterte.