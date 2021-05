Seit vergangener Woche hängen in der Region großflächige Plakate an vielen Stellen der Nationalparkregion. „Das Naturschutzgebiet lädt damit zu sich ein“, informiert das federführende Nationalparkamt in Birkenfeld. Die Werbeflächen sind Teil einer crossmedialen Kampagne, die die Nationalparkverwaltung aktuell gestartet hat, um stärker für den Nationalpark zu sensibilisieren. An rund 250 Standorten finden Interessierte in Thekenaufstellern zudem das neue „Wildkatz“-Magazin des Nationalparks.