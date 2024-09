Plus Kreis Birkenfeld

Nationalpark: Sven Herzog plädiert für mehr Wild in den Wäldern

Von Thomas Brodbeck

i Das Foto zeigt Sven Herzog (links), Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der Technischen Universität Dresden sowie Professor am Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung an der Universität Göttingen, und Jan Rommelfanger, Leiter der Abteilung Forschung, Biotop-, Wildtiermanagement im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Foto: Thomas Brodbeck

Das Konzept des Nationalparks „Natur Natur sein lassen!“, wissenschaftlich als Prozessschutz bezeichnet, nahm Sven Herzog schon mit den ersten Worten seines Vortrags „Große Pflanzenfresser in Nationalparken – Bedeutung und Management“ auf. Also im besten Fall gar nichts tun, und „die Natur den Job machen lassen“, wie es der Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der Technischen Universität Dresden sowie Professor am Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung an der Universität Göttingen auf den Punkt bringt – „und dazu gehören auch die großen Pflanzenfresser“.