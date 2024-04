Plus Otzenhausen Nationalpark Hunsrück: Entwicklung auf sichtbar gutem Weg Von Thomas Brodbeck i Der Leiter des Nationalparks, Harald Egidi, hatte mehrere Erfolgsmeldungen zu verkünden. Foto: Thomas Brodbeck 97 Prozent der befragten Besucher würden ihn ein weiteres Mal besuchen, 98 Prozent ihn sogar weiterempfehlen. Der Nationalpark Hunsrück ist beliebt. Doch es gibt noch einige Probleme zu lösen. Lesezeit: 4 Minuten

„Ich freue mich wie Bolle“, so brachte es Uwe Weber, Bürgermeister von Herrstein, bei der Nationalparkversammlung in Otzenhausen auf den Punkt. Denn bei aller Kritik in den vergangenen Jahren drückte er damit seine Freude aus, dass doch mittlerweile viele der Versprechen eingelöst worden seien und Hoffnungen sich erfüllt hätten. Dass ...