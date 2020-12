Kreis Birkenfeld

Anders als in anderen Wanderregionen in Deutschland gibt es derzeit in der Nationalparkregion noch keine vorsorglichen Sperrungen von Wanderwegen oder Wanderparkplätzen. Birkenfelds VG-Bürgermeister Bernhard Alscher lässt allerdings derzeit prüfen, ob die Ortsgemeinden nicht viel besuchte Parkplätze und Einrichtungen wie den Aussichtsturm Hattgenstein über die Feiertage sperren. Eine entsprechende Bitte hat Alscher am Dienstag an seine Ortsbürgermeister verschickt.