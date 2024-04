Naheüberbauung: Wird das Licht während der Bauphase abends wieder eingeschaltet?

Die Baustelle auf der Naheüberbauung ist eingerichtet, die aufwendigen Sanierungsarbeiten an den Übergangskonstruktionen haben bei idealen Witterungsbedingungen begonnen, der Verkehr läuft meist unproblematisch, berichtet Norbert Schmitt vom Baubüro Idar-Oberstein des LBM Bad Kreuznach.

Nach den Abschnitten Festhallen- bis Schönlautenbachknoten und von dort bis zum Altenbergtunnel ist nun der längste Sanierungsabschnitt an der Reihe: vom Festhallenknotenpunkt bis zur Otto-Decker-Straße. Die Arbeiten werden mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen, so die Planungen des Landesbetriebs.

Dies hänge aber maßgeblich von der Witterung ab, da viele Dinge – nicht nur die abschließende Neuasphaltierung – bei Regen oder Frost nicht gemacht werden können. Der Verkehr läuft solange gegenläufig auf einer Fahrbahnseite.

In der Stadtratsitzung am Mittwochabend machte Wolfgang Roeske (CDU) den Vorschlag, angesichts der unübersichtlichen Verkehrsführung doch bitte die Fahrbahnbeleuchtung am Abend wieder einzuschalten. Das wird nun beim LBM geprüft. sc