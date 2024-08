Plus Idar-Oberstein

Naheüberbauung in Idar-Oberstein versehentlich voll gesperrt: Zum Glück hält sich niemand dran

i Das war so nicht gemeint: Durch das Schild 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) ist eigentlich die komplette Zufahrt zur B 41 gesperrt. Der LBM will die Falschbeschilderung nun korrigieren. Foto: Volkhart Welter

Verstoßen Hunderte Autofahrer jeden Tag in der Großbaustelle B 41 in Idar-Oberstein gegen die Straßenverkehrsordnung? Grund für die Irritation ist ein falsches Schild, das der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Zugang zur Baustelle auf der Naheüberbauung am Stadteingang aus Richtung Birkenfeld aufgestellt hat.