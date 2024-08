Idar-Oberstein

Naheüberbauung in Idar-Oberstein: B41-Baustelle wechselt am Samstag die Fahrspur

i B 41: Baustelle wechselt die Fahrspur Foto: Hosser

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitteilt, treten die Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein zwischen den Knotenpunkten Otto-Decker-Straße und Stadttheater/Festhalle in eine neue Bauphase: „Die Richtungsfahrbahn Bad Kreuznach ist nun fertiggestellt, sodass für die Sanierung der Richtungsfahrbahn Birkenfeld voraussichtlich am Samstag, 31. August, der Verkehr umgelegt werden kann.