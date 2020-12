Idar-Oberstein

Die Neuorganisation der Naheland-Touristik (NLT) strahlt auch auf die Stadt Idar-Oberstein aus, die in der Folge zum 30. Juni aus der GmbH ausscheidet und ihren Geschäftsanteil in Höhe von 2600 Euro zurückerhält. Das Thema wurde in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses erörtert.