Nahbollenbacher Straße: Schnee bremst Bauarbeiten aus

Am Montag wurde die Tragschicht asphaltiert. Der im Anschluss geplante Einbau der Deckschicht, für die der Teilabschnitt zwischen Festplatz und Kreisverkehr an der BFT-Tankstelle vollgesperrt werden sollte, konnte aufgrund von Schnee und Kälte nicht begonnen werden. Am Dienstag ruhte die Baustelle komplett. Ob die Restarbeiten an der Fahrbahn diese Woche wie geplant beendet werden können, entscheidet ebenfalls das Wetter. Der Verkehr wird solange wie bisher einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Der letzte Bauabschnitt vom Festplatz bis zur Abbiegung Mühlenstraße (Mittel-/Kirchenbollenbach) soll im Frühjahr in Angriff genommen werden. sc