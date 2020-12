Nahbollenbacher Straße: Ausbau geht nächste Woche weiter – Noch keine Vollsperrung

Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 10:54 Uhr

Idar-Oberstein. Am Montag, 17. August, beginnen die Arbeiten für den noch ausstehenden Bauabschnitt zum Ausbau der Nahbollenbacher Straße. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme des Landkreises Birkenfeld, der Stadt Idar-Oberstein und der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Der Ausbaubereich von der Feuerwache 3 bis zur Einmündung Mühlenstraße erstreckt sich über rund 350 Meter und gliedert sich in zwei Teilabschnitte. Der erste geht von der Feuerwache bis zur Einmündung Festplatz. Hier erfolgen die Arbeiten unter Teilsperrung der Nahbollenbacher Straße. Für den Verkehr von der Feuerwache in Richtung Mühlenstraße wird eine Einbahnregelung entlang der Baustelle eingerichtet. Der Verkehr vom Bollenbachtal wird in Richtung Weierbach umgeleitet. Von dort wird der Verkehr auf die B 41 geleitet.

Der zweite Teilabschnitt von der Einmündung Festplatz bis zur Einmündung Mühlenstraße, der dem ersten im Herbst folgen wird, muss dann unter Vollsperrung erfolgen. Die Arbeiten für den verbleibenden Ausbaubereich werden voraussichtlich bis mindestens Ende 2020 andauern.