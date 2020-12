Kreis Birkenfeld

„Nah, näher, Naheland“ – unter diesem Motto will der Bahnbetreiber Vlexx Fahrgäste aus dem Frankfurter Raum zum Einstieg in die Züge der Linie RE 3 animieren. Das Mainzer Eisenbahnverkehrsunternehmen bewirbt in einer groß angelegten Kampagne die als „Nahe-Express” bezeichnete Linie, mit der Fahrgäste umsteigefrei zu interessanten Zielen in der Freizeitregion entlang der Nahe kommen. „Mit der Kampagne wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Fahrgäste auch mit dem Zug in ihrer Freizeit ganz bequem attraktive Ausflugsziele erreichen können”, sagt Vlexx-Geschäftsführer Frank Höhler.