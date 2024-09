Plus Idar-Oberstein

Nächtlicher Großeinsatz wegen Chlorgas: Hallenbad Idar-Oberstein bis Montag geschlossen

i In der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr Idar-Oberstein ans Hallenbad ausrücken, wo Chlorgas ausgetreten war. Das Bad muss bis mindestens Montag geschlossen bleiben. Foto: Hosser

Im Hallenbad Idar-Oberstein kam es am Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr zu einem Chlorgasaustritt in einem der Betriebsräume im Keller. Der Warnmelder schlug an und löste die im Raum befindliche Sprinkleranlage aus.