Idar-Oberstein

Nächtlicher Diebstahl von Dekoartikeln: Täter flüchtete Richtung Tiefenstein

Unbekannte haben in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag in der Hauptstraße im Stadtteil Idar drei Beleuchtungsmittel, einen rosafarbenen Beistelltisch und einen grauen Blumenübertöpfen in Rosenform gestohlen, die vor einen Hauseingang gestanden hatten.