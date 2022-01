Nach dem Bauausschuss hat nun auch der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch grünes Licht für die Weiterentwicklung der früheren US-Militärliegenschaft bei Algenrodt gegeben. Einstimmig (im Ausschuss hatte es noch eine Enthaltung gegeben) beauftragte der Rat die Verwaltung, die erforderlichen Gutachten in Auftrag zu geben, um auf dem Gelände der Straßburgkaserne und der früheren Offizierswohnhäuser am Rande des Stadtteils einen Energie- und Gewerbepark zu entwickeln.