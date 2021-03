Nächster Schritt hin zum freien Seeweg: VG soll die Umsetzung steuern

Der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen vollzog in seiner jüngsten Sitzung im Sportleistungszentrum Niederwörresbach den nächsten Schritt hin zu einer touristischen Nutzung der Steinbachtalsperre: Er beschloss eine Vereinbarung zwischen dem Wasserzweckverband des Kreises Birkenfeld und der Verbandsgemeinde, die das vorgesehene Konzept planerisch und finanziell umsetzen soll. Während das Umweltministerium in Mainz und die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord das Projekt unterstützen, übte Uwe Anhäuser (LUB) im VG-Rat massive Kritik am Maßnahmenkatalog.