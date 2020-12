Baumholder

Die Westrichhalle in Baumholder ist und bleibt ein Dauerthema. Nach etlichen Diskussionen über die Zukunft der in die Jahre gekommenen Immobilie rückte kürzlich mit Post aus Mainz eine Lösung in greifbare Nähe: Für die Sanierung oder den Neubau der maroden Sportstätte sagte das rheinland-pfälzische Innenministerium einen Förderbescheid in Höhe von 90 Prozent zu, wie erst vor wenigen Tagen in der NZ berichtet wurde. Wie dringend in der Sache Handlungsbedarf besteht, wurde vergangene Woche wieder einmal deutlich: Aufgrund eines Wasserschadens muss die Westrichhalle vorerst auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben.