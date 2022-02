Birkenfeld

Nächste Termine in der Birkenfelder Stadthalle: Impfbus kommt an drei Tagen

Ohne vorherige Anmeldung hingehen, Personalausweis vorzeigen, und dann den schützenden Piks erhalten: In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) lässt das Land weiterhin rote Impfbusse durch Rheinland-Pfalz rollen. In Birkenfeld macht er nach Auskunft der Kreisverwaltung im Monat Februar an drei Terminen Station vor der Birkenfelder Stadthalle, „Am Jahnplatz“ 2. Diese lauten jeweils von 9 bis 17 Uhr wie folgt: