Endlich war es so weit – viele, vor allem jüngere Bürger hatten diesen Tag sicherlich herbeigesehnt. Lang gedauert hat die Realisierung des Projekts allerdings nicht: Nur wenige Monate nach Baubeginn konnte am Donnerstagnachmittag im Beisein zahlreicher Gäste, zu denen auch der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten (SPD) zählte, der Baumholderer Bikepark in Weihernähe offiziell eröffnet werden.