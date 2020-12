Kreis Birkenfeld

Seit sechs Jahren öffnen rund zwei Dutzend Schmuckhersteller aus der Region einmal im Jahr in einer gemeinsamen Aktion ihre Werkstätten für Besucher. Normalerweise findet die Aktion „Offenen Werkstätten“ am Wochenende vor Ostern in und um Idar-Oberstein statt, aber das ist – wie so vieles – in diesem Jahr anders.