Die Inzidenzwerte sind zum Glück stark gesunken, während zugleich die Zahl der geimpften Menschen steigt und dank der Lockerungen in vielen Bereichen, etwa beim Besuch der Außengastronomie, kein Nachweis eines negativen Ergebnisses mehr erforderlich ist: Angesichts dieser aktuellen Entwicklung wird die Verbandsgemeinde zumindest in ihrem wichtigsten Corona-Schnelltestzentrum im neuen Feuerwehrhaus in Birkenfeld ihre Öffnungszeiten deutlich reduzieren.