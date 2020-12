VG Herrstein-Rhaunen

In immer mehr Ortschaften der VG Herrstein-Rhaunen werden Hilfsangebote ins Leben gerufen. Hauptziel all dieser Aktionen ist es, Menschen mit gesundheitlichen Risiken, Menschen, die der Risikogruppe angehören oder Mitmenschen, die aufgrund einer Erkrankung das Haus nicht verlassen können oder dürfen, in jeder Hinsicht zu unterstützen – sei es beim Einkaufen, beim Medikamentbesorgen oder bei wichtigen, unaufschiebbaren Behördengängen.